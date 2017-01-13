Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 січня – вже півроку минуло з моменту затримки та втечі судді Чауса. Та дехто й досі його чекає. Володимир Гройсман удосконалив схему Президента України – як пообіцяти щось народу і уникнути відповідальності.

Також у випуску: Підступна операція "Бояришнік" в Україні. Шестиствольний депутат для Авакова. Коли "Дождь" може вернутися на українські екрани – порада від журналіста. Сексуальне ІТ: чим насправді займаються сисадміни.

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