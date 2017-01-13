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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман

Вєсті.UA 19:20, сьогодні 207 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 січня – вже півроку минуло з моменту затримки та втечі судді Чауса. Та дехто й досі його чекає. Володимир Гройсман удосконалив схему Президента України – як пообіцяти щось народу і уникнути відповідальності.

Також у випуску:

Підступна операція "Бояришнік" в Україні.

Шестиствольний депутат для Авакова.

Коли "Дождь" може вернутися на українські екрани – порада від журналіста.

Сексуальне ІТ: чим насправді займаються сисадміни.

Теги: Курйози Вєсті.UA Володимир Гройсман Арсен Аваков Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
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