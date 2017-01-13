Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA 19:20, сьогодні 207 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 січня – вже півроку минуло з моменту затримки та втечі судді Чауса. Та дехто й досі його чекає. Володимир Гройсман удосконалив схему Президента України – як пообіцяти щось народу і уникнути відповідальності.
Також у випуску:
Підступна операція "Бояришнік" в Україні.
Шестиствольний депутат для Авакова.
Коли "Дождь" може вернутися на українські екрани – порада від журналіста.
Сексуальне ІТ: чим насправді займаються сисадміни.
Джерело: 24 Канал
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