Я – остання з могікан, – Гонтарева

Глава НБУ Валерія Гонтарева вважає себе "останньою із могікан" серед чинних посадовців та можновладців, і подумує про написання мемуарів.

Про це вона заявила на інвестиційній конференції Dragon Capital у Києві, повідомляють "Українські Новини".

"Чому я кажу, що я остання з могікан? Тому, що при мені вже було 3 міністри фінансів, 2 прем'єр-міністра і 4 генпрокурора", – сказала Гонтарева.

Глава НБУ додала, що подумує над написанням мемуарів про події в Україні за останні три роки. Таку ідею Гонтаревій подав відомий американський фінансист Джордж Сорос.

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Глава НБУ наголосила, що фінустанові вдалося, незважаючи на критику, перейти до режиму гнучкого курсоутворення і стабілізувати ситуацію в монетарній сфері.