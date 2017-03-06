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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Я хочу, щоб слідчі НАБУ повернули мене в стаціонар лікарні, – Насіров

11:18, сьогодні 208 Читать новость на русском

Відсторонений від посади керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров запевняє, що не збирається втікати з країни. І за потреби готовий перебувати в лікарні під постійним наглядом правоохоронців.

Про це він заявив в коментарі LB.ua, перебуваючи на лікарняному ліжку в залі Солом’янського суду Києва.

Найбільше я хочу, щоб Антикорупційне бюро або Антикорупційна прокуратура доставила мене назад, до стаціонару лікарні, звідки вони мене забрали. Щоб вони, якщо хочуть, забезпечили охорону і, скажімо так, нагляд за мною, якщо вони переживають, що я в такому стані хочу кудись зникнути,
– заявив Насіров.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень. 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

За словами нардепа Сергія Лещенка, Апеляційний суд Києва очолює одіозний суддя Ярослав Головачов, який зробив все для того, щоб відбувся колапс у справі Насірова.

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова НАБУ
Джерело: 24 Канал
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