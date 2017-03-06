Я хочу, щоб слідчі НАБУ повернули мене в стаціонар лікарні, – Насіров

Відсторонений від посади керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров запевняє, що не збирається втікати з країни. І за потреби готовий перебувати в лікарні під постійним наглядом правоохоронців.

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