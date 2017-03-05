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Як архітектор перетворив старий завод на оселю: вражаючі фото

16:04, сьогодні 1119 Читать новость на русском

Іспанський архітектор Рікардо Бофілл за 44 роки перетворив старий бетонний завод на вишуканий будинок.

Ще в 1973 році архітектор потрапив на на майже зруйнований цементний завод часів Першої світової війни неподалік від Барселони. Оцінивши зруйнування та переваги такої будівлі, Рікардо вирішив перетворити таку будівлю у свій проект La fábrica, де повністю змінив його під власні бажання.

В минулому завод припинив діяльність через надмірне забруднення довкілля. Підприємство кілька разів намагалися переоблаштувати, але все під свій контроль взяв натхненний архітектор.

Робота над будинком La fábrica досі не завершена на 100%. Рікардо Бофілл вирішив присвятити оселі все життя й не припиняти удосконалювати її у подальшому майбутньому.

Кімнати в будинку виглядають неочікувано стильно та красиво: промислові димові труби тепер вкриті пишною зеленню, вся територія заводу "обросла" садами, а в самому будинку тепер є студія, конференц-зала, приміщення для виставок та резиденція власника.

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Теги: LifeStyle Фотоновини
Джерело: 24 канал
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