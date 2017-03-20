Як іспанці феєрично зустрічали весну святом вогню

Десятки гігантських ляльок підпалили на березі Середземного моря в іспанській Валенсії. Так там зустрічають весну і відзначають свято вогню. З цієї нагоди щороку влаштовують фестиваль Las Fallas.

Щорічне свято весни іспанці відзначають традиційно у день пам'яті святого Йосифа. Мешканці міста вдягають національні костюми і виготовляють з пап'є-маше 20-метрових ляльок. Це – великі карикатури на відомих персонажів, політиків та спортсменів.

Найбільш видовищна частина фестивалю – це ніч спалення велетенських ляльок. Їх іспанці називають Фальями. Звідси – й назва фестивалю.

Цьогоріч навіть виготовили велику копію Президента Америки Дональда Трампа.

На фестивалі зазвичай п'ють пиво та куштують запашну паелью – традиційну страву з рису та морепродуктів, яку готують просто на вулицях міста.

А ще під час цього свята у повітря висаджують сотні петард та феєрверків. Звідси і твердження про те, що мешканці Валенсії – найкращі піротехніки.

Протягом п'яти днів фестивалю у Валенсії відбуваються вистави, концерти та вуличні паради.

Валенсію в ці дні відвідують сотні тисяч туристів. А ЮНЕСКО навіть визнало іспанське свято культурним надбанням людства.

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