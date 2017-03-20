23:07
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, сьогодні
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Рейдерський напад на пансіонат. Звинувачення Порошенка
Випуск новин
22:09, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Як іспанці феєрично зустрічали весну святом вогню

22:05, сьогодні 54 Читать новость на русском

Десятки гігантських ляльок підпалили на березі Середземного моря в іспанській Валенсії. Так там зустрічають весну і відзначають свято вогню. З цієї нагоди щороку влаштовують фестиваль Las Fallas.

Щорічне свято весни іспанці відзначають традиційно у день пам'яті святого Йосифа. Мешканці міста вдягають національні костюми і виготовляють з пап'є-маше 20-метрових ляльок. Це – великі карикатури на відомих персонажів, політиків та спортсменів.

Найбільш видовищна частина фестивалю – це ніч спалення велетенських ляльок. Їх іспанці називають Фальями. Звідси – й назва фестивалю.

Цьогоріч навіть виготовили велику копію Президента Америки Дональда Трампа.

На фестивалі зазвичай п'ють пиво та куштують запашну паелью – традиційну страву з рису та морепродуктів, яку готують просто на вулицях міста.

А ще під час цього свята у повітря висаджують сотні петард та феєрверків. Звідси і твердження про те, що мешканці Валенсії – найкращі піротехніки.

Протягом п'яти днів фестивалю у Валенсії відбуваються вистави, концерти та вуличні паради.

Валенсію в ці дні відвідують сотні тисяч туристів. А ЮНЕСКО навіть визнало іспанське свято культурним надбанням людства.

Читайте також: Назвали найщасливішу країну світу

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Фото дня. Перед носом у терористів розгорнули синьо-жовтий стяг
 24 грудня 2016 , 19:12 7
Україна розриває угоду з Росією про авіатехніку
 23 листопада 2016 , 13:14 11
Головні новини 19 березня: Річниця окупації, "українські" політики в Криму і конфуз Трампа
 сьогодні , 08:02
Харковом пройшов масштабний смолоскипний марш: опублікували фото та відео
 11 грудня 2016 , 19:52 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук