Як карикатурист відреагував на україномовні квоти для телебачення

Відомий музикант та карикатурист Юрій Журавель створив зобразив, як насправді має спрацювати закон про україномовні квоти на телебаченні.

Свою карикатуру він виклав у Facebook.

"Є привід радіти. Нарешті щось корисне зроблено! От би ще механізм дотримання закону налагодити. Тепер з'явиться робота у справжніх творців української культури", – підписав роботу Юрій Журавель.

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Нагадаємо, 23 травня Верховна Рада прийняла у другому читанні Закон про україномовні квоти на телебаченні в Україні. Відтепер частка україномовного контенту в телеефірі становитиме 75%, а за порушення телеканали штрафуватимуть.



Про канали з найбільшим обсягом російської мови, по яких в першу чергу вдарить закон про квоти, можна ознайомитися за посиланням.