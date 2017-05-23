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Як карикатурист відреагував на україномовні квоти для телебачення

18:25, сьогодні 570 Читать новость на русском
Юрко Журавель
Юрко Журавель

Відомий музикант та карикатурист Юрій Журавель створив зобразив, як насправді має спрацювати закон про україномовні квоти на телебаченні.

Свою карикатуру він виклав у Facebook.

"Є привід радіти. Нарешті щось корисне зроблено! От би ще механізм дотримання закону налагодити. Тепер з'явиться робота у справжніх творців української культури", – підписав роботу Юрій Журавель.

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Нагадаємо, 23 травня Верховна Рада прийняла у другому читанні Закон про україномовні квоти на телебаченні в Україні. Відтепер частка україномовного контенту в телеефірі становитиме 75%, а за порушення телеканали штрафуватимуть.

Про канали з найбільшим обсягом російської мови, по яких в першу чергу вдарить закон про квоти, можна ознайомитися за посиланням.

Теги: Україна Верховна Рада ЗМІ Медіа Карикатура
Джерело: 24 Канал
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