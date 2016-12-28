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Як Обама покарає Росію за втручання в американські вибори

08:32, сьогодні 1547 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Адміністрація Барка Обами близька до оголошення ряду заходів, які мають покарати Росію за її втручання в вибори президента США у 2016 році.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на анонімні джерела в американському уряді.

Нові економічні санкції та дипломатичні заходи мають ввести у відповідь на кібератаки на сервери Демократичної партії під час виборів. Оголосити про це рішення мають протягом тижня.

Також видання не виключає, що Штати можуть провести "кібер-операції" у відповідь проти РФ.

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Нагадаємо, 7 жовтня управління національної розвідки Міноборони США офіційно звинуватило Росію у причетності до зламів серверів Демократичної партії США, а також у спробі вплинути на результати президентських виборів. Натомість прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає такі звинувачення "дурницею".

Американські розвідувальники підозрюють, що президент Росії Володимир Путін особисто втручався у президентські вибори в США.

Теги: Політика США Санкції Вибори у США
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