Як "посміхається" Сонце та коли настане потоп – вражаючі факти від NASA

Новини з космосу, які Національне космічне відомство США продукує чи не щодня, захоплюють та відкривають вікно у незвіданий Всесвіт.
Декілька дивовижних фото американські дослідники космосу опублікували і цього місяця.
Так, жителі планети Земля побачили усмішку сонця.
Вчені NASA показали унікальне фото, як "посміхається" сонце
Також стала відома дата наступного в історії людства потопу.
Науковці з NASA назвали дату всесвітнього потопу
Вразило своєю красою фото з борту МКС, де помітно, як прокидається Земля.
NASA опублікувало фото світанку з космосу
А згодом Європа змогла побачити вогні своїх нічних міст.
Нічна Європа з космосу: дивовижне фото від NASA
Завдяки світлинам від NASA можна було полюбуватися засніженою Сахарою, де сніг випав уперше за 40 років.
NASA показало засніжену Сахару з космосу
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