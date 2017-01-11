Як родичі полонених бійців відреагували на публікацію списку заручників Надією Савченко

Публікація народним депутатом Надією Савченко список полонених викликала доволі неоднозначну реакцію в українському суспільстві. В тому числі і серед родичів тих, чиї імена присутні в цьому переліку.

Дружина одного з полонених Вікторія Пантюшенко переконана, що оприлюднення особистих даних не становить загрози, однак для родин, де є зниклі безвісти, така публічність небезпечна, пише ТСН.

Я знаю випадки зі зниклими безвісти – для них небезпека є. Це люди непідтверджені, можуть бути провокації, можуть телефонувати сім'ям – тут спірне питання. Раніше це був обмін людину на людину, зараз це обмін інтерес на інтерес, і в цьому складність,

– зазначає Вікторія Пантюшенко.

Історію про те, що такі дані можуть використати шахраї, підтверджує і колишній полонений Орест Петришин. Він пробув у бойовиків 9 місяців. За цей час до його батьків неодноразово телефонували з вимогою отримання викупу.

"До моїх родичів телефонували і хотіли за мене Range Rover Sport. Тобто вимагали. І я знаю ще пару випадків, коли телефонували до родичів і хотіли гроші. Родина у розпачі, в горі, і намагаються, як то кажуть, за кожну соломинку хапатися. Різні методи використовувати", – розповів Орест Петришин

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Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР". Серед них присутнє ім'я головного сепаратиста Донбасу. Також бойовики вимагають від української сторони віддати їм "беркутівців", який підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану.



В СБУ вже розкритикували Надію Савченко за цей список, та назвали перелік його "некоректним".



У "ДНР" своєю чергою заявили, що пропозиції Савченко обміняти "всіх на всіх" є неприйнятними.



Згодом вона заявила, що готує новий список полонених на обмін.