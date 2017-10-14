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Як у Києві проходив гучний "Марш Слави": яскравий фоторепортаж, відео

20:33, 14 жовтня 2093 Читать новость на русском

14 жовтня у Києві відбувся "Марш Слави Героїв", який було приурочено до Дня Захисника України та до 75-річчя створення Української повстанської армії (УПА).

Організаторами акції виступили такі націоналісти сили, як ВО "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор".

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Спершу активісти зібралися біля парку Шевченка, а потім ходою пройшлися бульваром Шевченка через Хрещатик, Майдан Незалежності, Володимирський узвіз до Контрактової площі.

"Марш Слави" у Києві

За інформацією ЗМІ, у колоні взяли участь близько 15 тисяч осіб. Її учасники тримали в руках як державний і червоно-чорний українські прапори, так і партійну символіку.

Крім того, на Хрещатику націоналісти запалили факели та почали використовувати піротехніку, щоправда попереду колони йшли кілька сотень правоохоронців. Загалом захід пройшов спокійно та без ексцесів.

Факельна хода на Хрещатику у Києві

До слова, факельна хода почалася з хвилини мовчання у пам'ять загиблих воїнів УПА та бійців АТО.

Хрещатик під час "Маршу Слави у Києві

Фото: 24 Канал, PolitekA, "Вести"

Трансляція "Маршу Слави" у Києві

Теги: Фотоновини Новини України Новини політики Історія Новини Києва День захисника України УПА протести ВО "Свобода" Правий сектор
Джерело: 24 Канал
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