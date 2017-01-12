Як виглядає нашуміла Житомирська колонія після візиту Луценка

У виправній колонії №73 на Житомирщині терміново взялися робити ремонт. Місяць тому туди без попередження завітав генпрокурор Юрій Луценко.

Генпрокурора шокували умови утримання засуджених. І рівно за місяць до установи завітала вже офіційна перевірка з Міністерства юстиції.

Після неочікуваних перевірок, наприклад, у лазні поміняли старі крани. Раніше всього було чотири старих металевих крани на кілька десятків людей. А тепер тут одночасно може митися 30-40 осіб. А на кухні показово для гостей блищить новий металевий посуд.

Також адміністрація колонії показала одне з житлових приміщень. В середині – ідеальна чистота та білосніжна постіль. Чергові запевнили, що такий порядок в колонії завжди.

Читайте також: Луценко показав нелюдські умови колонії на Житомирщині

Проте самому очільнику 73-ї Райківської колонії на Житомирщині світить звільнення, хоч зараз останній і перебуває на лікарняному.

Жалюгідна інфраструктура – атрибут більшості колоній країни. За словами представників Мін'юсту, це системна проблема, адже держава виділяє кошти здебільшого на утримання засудженого. А ось на ремонти грошей майже не дають. Раніше ситуацію рятувало виробництво в колоніях, але воно постійно скорочується або існує в тіні. Чиновники всерйоз задумуються над тим, щоб об'єднати підприємства усіх колоній в одну структуру. Це має принести додаткові кошти в пенетенціарну систему.

Читайте також: З'явились деталі щодо конфлікту у Лук'янівському СІЗО