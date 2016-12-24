Як виглядає найбільша передріздвяна футбольна вечірка у Берліні

Вже 13 рік поспіль фанати берлінського футбольного клубу "Уніон" збираються на стадіоні на передріздвяну вечірку.

Все почалося в 2003 році, коли 80 уболівальників "Уніона" таємно проникли на стадіон, щоб випити і виконати кілька пісень. Зараз це величезна захід, який сам "Уніон" планує кілька місяців, пише Tribuna.

У п'ятницю на стадіон прийшли 28 500 осіб. Раніше вхід був безкоштовним, але з 2013 року продаються квитки. Ціни – від 5 доларів і вище. Цього року квитки були розпродані менше ніж за тиждень.

Читайте також: Британський посол мило привітала українців, використавши популярний флешмоб