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Телеканал новин 24 Як виглядає найбільша передріздвяна футбольна вечірка у Берліні
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як виглядає найбільша передріздвяна футбольна вечірка у Берліні

17:01, сьогодні 258 Читать новость на русском

Вже 13 рік поспіль фанати берлінського футбольного клубу "Уніон" збираються на стадіоні на передріздвяну вечірку.

Все почалося в 2003 році, коли 80 уболівальників "Уніона" таємно проникли на стадіон, щоб випити і виконати кілька пісень. Зараз це величезна захід, який сам "Уніон" планує кілька місяців, пише Tribuna.

У п'ятницю на стадіон прийшли 28 500 осіб. Раніше вхід був безкоштовним, але з 2013 року продаються квитки. Ціни – від 5 доларів і вище. Цього року квитки були розпродані менше ніж за тиждень.

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Теги: Фотоновини Новорічні свята
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