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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як виглядають двійники Обами та Путіна зі всього світу: кумедна підбірка

22:33, сьогодні 1398 Читать новость на русском

Планету Земля населяє понад 7 мільярдів людей. Тож не дивно, що при такій чисельності кожна людина може мати свого двійники, інколи цілком незвичного. Не застраховані від цього і знаменитості, в тому числі і політики.

Колекцію "копій" знаменитостей зібрало видання boredpanda.

У Путіна двійник виявився у Китаї, а у Барака Обами - по всьому світу. Хоча найбільше "копій" виявлено в Леонардо ді Капріо, Моргана Фрімана та Дені де Віто. Адже значно приємніше бути схожжим на американського кіношного красунчика, чим на президента Росії.

Читайте також: На американському шоу показали кумедну пародію на Путіна: з'явилось відео

Теги: Барак Обама Фотоновини Курйози Володимир Путін
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