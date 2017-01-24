Як виглядають двійники Обами та Путіна зі всього світу: кумедна підбірка

Планету Земля населяє понад 7 мільярдів людей. Тож не дивно, що при такій чисельності кожна людина може мати свого двійники, інколи цілком незвичного. Не застраховані від цього і знаменитості, в тому числі і політики.

Колекцію "копій" знаменитостей зібрало видання boredpanda. У Путіна двійник виявився у Китаї, а у Барака Обами - по всьому світу. Хоча найбільше "копій" виявлено в Леонардо ді Капріо, Моргана Фрімана та Дені де Віто. Адже значно приємніше бути схожжим на американського кіношного красунчика, чим на президента Росії. Читайте також: На американському шоу показали кумедну пародію на Путіна: з'явилось відео