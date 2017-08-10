Як захиститись від Росії: радикальний варіант від Савченко

Нардеп Надія Савченко запропонувала ізолюватись від Російської Федерації не просто проектом "Стіна", а більш сучасним методом.

Про це вона заявила в ефірі NewsONE.

"Давайте вже знаходити методи не таких "стін", які неефективні, тим більше такої легкої, зробленої із прутів стіни, яку ми бачимо "стіну Яценюка". Давайте вже йти в світ нових технологій і винаходити нові стіни", – запропонувала депутат.

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Вона вважає, що найефективніше було б відгородитись від Росії стіною електричного поля. А "Стіну", яку почали зводити на українсько-російському кордоні за часів прем'єрства Арсенія Яценюка, скоріше можна використовувати як сітку для смаження шашликів.

Давайте згадаємо "Теслу", давайте згадаємо, що земля є електропровідником, що можна поставити два штиря на метрі землі і через них проводити електрику. Давайте вже до таких стін доходити, давайте вже воювати космічними ракетами, не знаю, космічними кораблями,

– підкреслила Надія Савченко.