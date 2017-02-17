Які статки приховує слідчий Нацполіції, якому довірили резонансні справи на мільярди гривень

Родичі заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитра Бута володіють двома квартирами на понад 200 квадратних метрів в елітному комплексі в Києві та будинком в селі Гореничі.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода і каналу "UA:Перший", який виходить на 24 Каналі.

У 2015 році дружина впливового слідчого Дмитра Бута придбала дві квартири загальною площею понад 200 квадратних метрів, а також два гаражі. Про це йдеться в його офіційній декларації. Це майно розташоване в одному з найбільш елітних комплексів столиці – "Новопечерські липки". Також у власності родини є два автомобілі Volkswagen Touareg.

У 2016 році дружина Дмитра Бута подарувала дві квартири та два гаражі в "Новопечерських липках" своїй матері – тещі слідчого. При цьому Бут продовжує жити в цьому будинку.

За даними сайту "Гарна хата", у грудні 2014 року Дмитро Бут також став власником будинку на понад 300 квадратних метрів у селі Гореничі під Києвом. Та вже восени 2015 року подарував будинок своєму батькові Сергію Буту. За словами батька слідчого, будинок був початково куплений на його гроші, а не синові. За словами Сергія Бута, він більше 20 років працював адвокатом, а тому нібито мав можливість придбати такий будинок. До того він працював міліціонером на Чукотці.

"Схеми" написали запит до Дмитра Бута з приводу майна його родини та двічі особисто просили про коментар.

"Що ви, як цигани, липнете?", – сказав він журналістці перед входом до будівлі МВС. Говорити на камеру він відмовився.

У 2016 році Дмитро Бут проходив переатестацію як співробітник Національної поліції, за результатами якої було ухвалено рішення про його невідповідність займаній посаді та звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність. Бут оскаржив висновки центральної атестаційної комісії та центральної апеляційної атестаційної комісії у судовому порядку в Окружному адміністративному суді міста Києва та поновився на посаді. Майже рік тому колишня очільниця Національної поліції Хатія Деканоїдзе назвала подібні дії міліцейським реваншем.

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На своїй посаді Дмитро Бут займається справами загальнодержавного значення. Він особисто був присутній на затриманні колишнього голови правління "Нафтогазу України" Євгена Бакуліна навесні 2014 року. Сума збитків від корупційних схем в "Нафтогазі" оцінювалась, за словами міністра внутрішніх справ Авакова, у 4 мільярди доларів.

Щоправда, Бакуліна через місяць після затримання випустили під заставу, а через півроку після цього він пройшов до парламенту та сховався за депутатською недоторканністю.

А на початку 2015-го Бут навіть сам оголошував про затримання колишнього голови ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького прямо на засіданні Кабміну.

Після затримання посадовців міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у деталях розповідав про корупційні схеми ДСНСників. Однак зараз, майже через два роки після сенсаційного затримання, Сергій Бочковський та Василь Стоєцький перебувають на волі.

Згідно з деклараціями Дмитра Бута, в 2013 році сукупний дохід подружжя становив майже 244 тисячі гривень. У 2014 році вони заробили 2,3 мільйона гривень, майже вся сума – від продажу чи надання в оренду майна. У 2015 році, окрім зарплати, Бут отримав 175 тисяч гривень від надання в оренду майна своїй матері Тетяні Бут. Його дружина у 2015 заробила 350 тисяч гривень.

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