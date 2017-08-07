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Яким буде новий Meizu M6 Note: в мережі розкрили специфікацію та ціни

17:35, сьогодні 952 Читать новость на русском
Meizu M5 Note
Meizu M5 Note / Фото з відкритих джерел

Компанія Meizu готує вихід нового смартфона M6 Note – старшого брата M5 Note.

Розробники не сильно рекламують вихід смартфону, але в мережі все ж з’являються витоки про специфікації M6 Note, пише Gizmochina.

За даними інсайдерів, Meizu M6 Note буде оснащений 5,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів. У нього також буде на вибір 3/4 ГБ оперативної пам'яті і 32/64 ГБ постійної.

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Також в новому смартфоні має бути подвійна камера з сенсорами Sony IMX 258 на 13 МП та акумулятор ємністю 4000 мАг. За деякими даними, в Meizu M6 Note буде металевий корпус і сканер відбитків пальців на задній панелі.

Вартість смартфону з 4 ГБ оперативки становить близько 230 доларів. Про те, коли новий телефон вийде на ринок, поки невідомо.

Теги: LifeStyle мобільні пристрої Meizu
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