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Який продукт став найбільш забрудненим пестицидами

13:38, сьогодні 699 Читать новость на русском
Полуниця
Полуниця / Фото з відкритих джерел

Ви напевне будете здивовані, але полуниця очолила рейтинг найбільш забруднених пестицидами продуктів.

Як повідомляють у EWG, саме цей рослинний харчовий продукт є не таким вже й корисним, як споживачі звикли собі уявляти.

Американська некомерційна організація Environmental Working Group (EWG) щороку складає перелік продуктів, які є найбільш забруднені пестицидами. Також компанія складає список найсмачніших та найчистіших продуктів.

Проаналізувавши хімічний склад овочів, фруктів та ягід у 2017 році перелік "Брудної дюжини" очолила саме полуниця.

Після досліджень науковці побачили, що 70% із 48 найбільш популярних рослинних продуктів мають хоча б один пестицид. Всього ж було знайдено залишки 178 хімікатів. Рекордсменом стала полуниця – у найбільш забрудненій партії знайшли 20 пестицидів.

Навіть низькі рівні пестицидів можуть бути небезпечними для дітей. Тому дорослим варто слідкувати за їжею, і при цьому годувати молодших достатньою кількістю фруктів і овочів,
– розповів Філіп Лендріган з Медицинської школи Маунт-Сінай.

Серед найбільш забруднених продуктів також опинилися шпинат, нектарини, яблука, персики, груші, вишні, виноград, селера, помідори, солодкий перець і картопля. Порівняно з минулим роком з переліку вибули помідори черрі та огірки.

А от серед найчистіших рослинних харчових продуктів рекордсменами стали солодка кукурудза, авокадо, ананаси, капуста, цибуля, горох, папайя, спаржа, манго, баклажани, диня, ківі, канталупи, кольорова капусті і грейпфрути.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
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