Єфремову вручили обвинувачення у злочинах

Главі фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання Олександру Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де політику інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на адвоката Єфремова Олександра Мельникова. Таким чином, тепер справа Єфремова може бути передана в суд. Нагадаємо, Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Олександра Єфремова. Екс-регіонала підозрюють по п’яти пунктах. Зокрема, його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації та у посібництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області.

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