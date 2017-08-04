Євро росте шаленими темпами: експерт пояснив чому

В Україні велика психологічна доларова залежність. Підприємства і звичайні громадяни користуються євро, але значно в менших обсягах. Тому саме доларова залежність – ключовий фактор зміцнення євро. Але це не глобальна тенденція.

Про це сайту "24" розповів економічний експерт Андрій Новак.

За словами експерта, коливання курсу між доларом і євро дрібні, і немає якоїсь глобальної тенденції.

Долар і євро відносяться до твердих валют, і ніяких обвалів найближчим часом не буде. Коливання спровоковані навесні, коли в США і Європі була гаряча політична пора, зокрема, у Франції. Зараз все пішло на спад, і амплітуда коливань долар-євро буде все меншою,

– вважає Новак.

Те, що гривня слабша щодо євро, зазначає економічний експерт, – це природна реакція. Тому що в Україні велика психологічна доларова залежність. І це ключовий фактор зміцнення євро.

Нагадаємо, протягом останнього місяця курс євро щодо гривні постійно зростає. Станом на 4 серпня європейська валюта за курсом НБУ подорожчала до 30,7 гривень.