За півроку експорт українського цукру зріс у 6 разів, – Інститут аграрної економіки

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У січні-червні 2017 року обсяги експорту вітчизняного цукру збільшилися проти показників І півріччя 2016 року майже у 6,5 разу – з 61 до 394 тисяч тон.
Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.
За 6 місяців цього року Україна експортувала цукру та кондитерських виробів на 257,4 мільйони доларів США. Це на 318% перевищує показники відповідного періоду 2016 року, коли обсяги поставок за кордон вітчизняної продукції цієї групи продуктів склали 80,8 мільйонів доларів США,
— уточнив Пугачов.
Географічна структура вітчизняного експорту цукру та кондитерських виробів нині характеризується орієнтацією на азійські та африканські країни, кожна з яких має відносно невелику частку, зазначив науковець.
Нарощуванню кількісних і вартісних обсягів експорту цукру і кондитерських виробів посприяли, в першу чергу, Шрі-Ланка (8,0%), Лівія (7,5%), Кот-д’Івуар (6,3%), Туреччина (6,3%), Судан (5,2%) і М’янма (5,0%), зазначив Микола Пугачов.
Нагадаємо, раніше Інститут аграрної економіки повідомив про збільшення експорту української продукції м’ясної групи.