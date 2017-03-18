За викраденого чиновника "Укрзалізниці" вимагають величезний викуп

Викрадачі глави департаменту енергопостачання державної компанії "Укрзалізниця" Валерія Людмирського вийшли на зв'язок та висунули свої вимоги.

Про йдеться у рішенні Печерського суду від 13 березня 2017 року.

У поліції зазначили, що оскільки після викрадення не було жодних сповіщень про Валерія Людмирського – правоохоронці вели розслідування за статтею "Умисне вбивство". Основною версією викрадення була професійна діяльність чиновника.

Та 17 січня 2017 року знайомий Людмирського отримав на свій мобільний у месенждері Viber відеозвернення, в якому чиновник повідомив, що для того, щоб викрадачі його звільнили – необхідно 10 мільйонів євро, "інакше живим він не вийде".

Читайте також: У поліції відреагували на конфлікт між головою Вищої ради правосуддя та активістами

Нагадаємо, 18 липня 2016 року у Києві двоє осіб у масках заштовхали начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмирського в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку.



За його звільнення родичі та близькі тоді пропонували викрадачам 100 тисяч доларів.