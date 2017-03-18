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За викраденого чиновника "Укрзалізниці" вимагають величезний викуп

15:34, сьогодні 56 Читать новость на русском
Глава департаменту енергопостачання державної компанії
Глава департаменту енергопостачання державної компанії "Укрзалізниця" Валерій Людмирський / Фото з відкритих джерел

Викрадачі глави департаменту енергопостачання державної компанії "Укрзалізниця" Валерія Людмирського вийшли на зв'язок та висунули свої вимоги.

Про йдеться у рішенні Печерського суду від 13 березня 2017 року.

У поліції зазначили, що оскільки після викрадення не було жодних сповіщень про Валерія Людмирського – правоохоронці вели розслідування за статтею "Умисне вбивство". Основною версією викрадення була професійна діяльність чиновника.

Та 17 січня 2017 року знайомий Людмирського отримав на свій мобільний у месенждері Viber відеозвернення, в якому чиновник повідомив, що для того, щоб викрадачі його звільнили – необхідно 10 мільйонів євро, "інакше живим він не вийде".

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Нагадаємо, 18 липня 2016 року у Києві двоє осіб у масках заштовхали начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмирського в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку.

За його звільнення родичі та близькі тоді пропонували викрадачам 100 тисяч доларів.

Теги: Україна Викрадення Кримінал Печерський суд Києва Укрзалізниця гроші
Джерело: 24 Канал
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