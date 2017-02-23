Захистити відновлювальну енергетику зможе тільки закон, — економіст

Для того, щоб в Україні розвивалась "зелена" енергетика, має бути спрямована політика держави. Представники традиційних видів енергетики лобіюють свої інтереси, намагаючись послабити позиції відновлювальної енергетики, і бажаючи на ній же нажитися.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив економіст Борис Кушнірук.

Якщо брати питання зростання вартості приєднання (до мереж – "24") і той факт, що саме відновлювальна енергетика від нього постраждає, то єдине, що можна робити – на рівні законодавства ухвалювати рішення, яке б максимально здешевлювало це приєднання до мереж,

– відзначив Кушнірук.

За словами експерта, це могла б робити НКРЕ. Вона – орган незалежний, принаймні, формально. Навіть уряд не має на неї прямого впливу. Але тоді єдиний спосіб, як це питання можна врегулювати – приймати рішення депутатами щодо сприяння розвитку відновлювальної енергетики і щодо умов приєднання, максимально пільгових.

"По іншому це питання не врегулювати, тому що інтереси лобістів у енергорозподільчих компаніях у тому, щоб максимально заробити, і саме на них", – уточнив Кушнірук.

Потрібні не емоції, а законодавче вирішення, підсумував економіст. Якщо питання неможливо вирішити на рівні НКРЕ, яка насправді лобіює інтереси великих гравців цього ринку, то для захисту компаній, які займаються і інвестують у відновлювальну енергетику, потрібне законодавче рішення.

Нагадаємо, у Нацкомісії з питань енергетики розрахували нову вартість для підключення бізнесу до електромереж. Ціни зросли у 6 разів і більше.

Більше про перспективи відновлювальної енергетики в Україні читайте у публікації сайту "24": Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити