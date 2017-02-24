Закладаємось на Трампа! Як заробити на президенті США

Скандальна вдача нового американського президента одних вкрай лютує, іншим вона до вподоби. Хтось з Дональда Трампа сміється, хтось його підтримує, а хтось і заробляє на ньому чималі гроші.

Одним з найвдаліших стартапів останніх місяців в США стала невеличка програмка для смартфону – так званий "епп", який відслідковує дописи на обох офіційних сторінках, які власноруч веде в Твіттері Дональд Трамп. Ця програмка, в пам'ять якої було введено улюблені новим президентом Америки лайливі слова та обороти, постійно стежить – чи не з'явилась там чергова лайка на адресу якої-небудь компанії, фірми чи великого концерну. Щойно такий лайливий допис з'являється – епп вмикає сигнал тривоги на мобільному телефоні свого власника, аби той був у курсі і міг оперативно відреагувати.

Споживачами цієї програмки та вдячними покупцями стали... ні, аж ніяк не журналісти, хоч і вони проявили певну зацікавленість. Але справжній бум цей епп викликав... у біржових брокерів. Вони заробили на цьому пристрої справжні мільйони, позаяк, коли Дональд Трамп вчергове починає лаяти якусь фірму – її акції стрімко падають в ціні й у біржових гравців з'являється добрячий шанс на цьому зіграти – або вчасно позбутися своїх пакетів, або ж, навпаки – дешево ці пакети придбати. Тож можна стверджувати, що Трамп вже встиг ощасливити чималу кількість американців... просто плескаючи язиком.

Ще більш щасливими він зробив британських букмекерів. Справа в тому, що його непередбачуваність забезпечує їм добрячі ставки від охочих до закладів британців, які традиційно дуже полюбляють битися об заклад не лише з приводу якихось спортивних змагань, а й з приводу політичних подій. Наразі в Великій Британії можна спостерігати справжню хвилю "спортивного" інтересу до Дональда Трампа.

Насправді, не має жодного значення – якого саме вибрика викине американський президент. Він може, наприклад, розпатякувати про теракт в Швеції, якого насправді не було; може витурити чергового радника, а може пообіцяти збудувати мур на кордоні з Мексикою, за який, на його думку, заплатити мають самі мексиканці – британські букмекери кожного разу зустрічають його слова та дії бурхливими оплесками: вони збагачують їх просто неймовірно. "Закладна хвиля імені Трампа" в Сполученому Королівстві піднялася вище, аніж "хвиля брексіту" свого часу.

"Теми Дональда Трампа неможливо уникнути – ні в пресі, ні в соціальних мережах" – ділиться враженнями Алекс Донахью з британської букмекерської контори Ladbrokes. За його словами, непередбачуваність та скандальна вдача американського президента спонукає британців робити ставки на все, що тільки має до нього якийсь стосунок. Тому що:

Можна спекулювати на всьому, що він робить – отже, на це можна й закладатися.

Чи буде скасовано офіційний візит Трампа до Британії? Чи отримає Трамп Нобелівську премію миру? Чи піде з роботи прес-секретар Трампа Шон Спайсер? Чи приїде Трамп ще цього року до Росії? Все це й набагато більше – стає предметом шалених ставок.

Ірландська букмекерська контора Paddy Powers навіть "перекрила" своїх англійських колег-конкурентів у вигадуванні нових можливостей для закладів на Трампа: наприклад, вона приймає ставки на те, яка наступна мережа магазинів відмовиться від продажу модної колекції дочки Дональда Трампа, Іванки, або – чи постане Трамп перед судом через свої таємні угоди з Путіним?

Але найпопулярнішими наразі є заклади на те, скільки часу Дональд Трамп протримається в Овальному кабінеті. Більшість гравців виходять з того, що свою першу легіслатуру він проведе без перешкод – що означає, що ставки на цю подію є не вельми вигідними. Так, в конторі Ladbrokes співвідношення ставок на те, що Трамп протримається наступні чотири роки, становить 10/11 – тобто, якщо хтось ставить на це один фунт стерлінгів, то в разі виграшу отримає на руки 1,91 фунтів. У Paddy Powers це співвідношення становить 1 до 2 – тобто, той, хто поставив одного фунта та виграв – отримає півтора.

Але, звичайно ж, обидва бюро пропонують робити ставки й на зворотній випадок – тобто, на те, що Трамп не втримається в своєму кріслі й чотирьох років. Цікаво, що шанс на те, що Конгрес США проголосить Трампові імпічмент ще до кінця цього року, оцінюється Ladbrokes точно так само, як і шанс на те, що він втримається: 10/11. А от ірландські брокери оцінюють його, як 3/1: тобто, той, хто зробить ставку на імпічмент Трампа в 2017 році та виграє – отримає на кожний закладений фунт три фунти стерлінгів.

Британські гравці не вельми покладаються на непохитність Трампа, – розповідає букмекер Донахью, – і готові закласти чималі суми на те, що він вилетить з Білого дому. Якщо він піде у відставку або ж його виженуть через імпічмент – ми сплатимо нашим клієнтам щонайменш шестизначні суми.

Але найбільшим гравцем проти Трампа виявився все ж таки не британець і не ірландець, а американець – всесвітньо відомий мільярдер Джордж Сорос. 86-річний супер-інвестор закладається півмільярдом доларів проти фірм, які наразі отримують прибутки від нової економічної політики американського президента.

Незважаючи на те, що світові ринки наразі не вельми прислухаються до слів Сороса та їх розвиток йде всупереч його прогнозам, легендарний біржовик заявив на щорічній конференції в Давосі:

Поки що біржовики аплодують Дональдові Трампу, але скоро настане момент, коли реальність переможе.

Що ж, ця заява, певно, теж могла б стати предметом закладу для британських гравців. Хто переможе – реальність чи Трамп? Ваші ставки, джентльмени!

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