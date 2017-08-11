Залізнична аварія в Єгипті: кількість жертв зростає, названа причина трагедії

Внаслідок зіткнення поїздів на залізниці поблизу єгипетського міста Александрія загинуло щонайменше 36 осіб.

Як пише Reuters, ще понад 100 пасажирів поїздів зазнали поранень.

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Про це повідомив представник міністерства охорони здоров'я Єгипту.

Лікарі, які працюють на місці катастрофи, повідомляють, що дехто з поранених ще може бути у заблокованих поїздах.

Аварія стала поблизу станції Хоршид між Александрією та Каїром приблизно о 14:15 за місцевим часом.

Внаслідок зіткнення двох поїздів з рейок зійшов локомотив одного та два вагони іншого.

Причиною трагедію, найбільш ймовірно, стала несправна стрілка. Про це пишуть місцеві ЗМІ, з посиланням на джерела в місцевих силах безпеки.

Вдень 11 серпня поблизу єгипетського міста Александрія зіткнулись два поїзди. Спершу повідомляли про 21 загиблого та понад 50 поранених.