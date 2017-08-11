Залізнична аварія в Єгипті: кількість жертв зростає, названа причина трагедії

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Внаслідок зіткнення поїздів на залізниці поблизу єгипетського міста Александрія загинуло щонайменше 36 осіб.
Як пише Reuters, ще понад 100 пасажирів поїздів зазнали поранень.
Дивіться також: Аварія на залізниці у Москві: поїзд зіткнувся з електричкою
Про це повідомив представник міністерства охорони здоров'я Єгипту.
Лікарі, які працюють на місці катастрофи, повідомляють, що дехто з поранених ще може бути у заблокованих поїздах.
Аварія стала поблизу станції Хоршид між Александрією та Каїром приблизно о 14:15 за місцевим часом.
Внаслідок зіткнення двох поїздів з рейок зійшов локомотив одного та два вагони іншого.
Причиною трагедію, найбільш ймовірно, стала несправна стрілка. Про це пишуть місцеві ЗМІ, з посиланням на джерела в місцевих силах безпеки.
Вдень 11 серпня поблизу єгипетського міста Александрія зіткнулись два поїзди. Спершу повідомляли про 21 загиблого та понад 50 поранених.