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Заперечувати факт окупації Донбасу — це зраджувати Україну, — Тимчук

16:13, сьогодні 1589 Читать новость на русском
АТО
АТО / 24 Канал

Українські чиновники не мають морального права заперечувати факт окупації Донбасу. Тим більше, якщо її вже визнали у Європі.

Про це у інтерв'ю сайту "24" сказав народний депутат, координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук, коментуючи розроблений урядом план дій щодо реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської області.

Тимчук зауважив, що головна проблема полягає у відсутності закону про окуповані території ОРДЛО. Але при цьому урядовці не мають морального права заперечувати факт окупації.

"Це стосується і нинішньої історії з Кабміном (план Кабміну з реінтеграції ОРДЛО – "24") з їхньою інтерпретацією – чи це окупація, чи ні. І так само – позиції Міністерства по окупованих територіях, яке теж розповідає, що це не окупація, а якийсь "ефективний контроль" з боку бойовиків", — уточнив Тимчук.

Якщо вони кажуть про ефективний контроль, а не окупацію, тоді вони заперечують сам факт російської агресії і що цю територію контролюють саме росіяни за допомогою інструментів – "ДНР" і "ЛНР". Якщо вже європейці, яких ми три роки схиляли до того, щоб вони визнали ці речі, їх визнають, а ми тепер розмірковуємо – чи це окупація, чи внутрішній конфлікт, чи ефективний контроль. Це абсолютно неприпустимо і є злочином проти держави Україна,
— відзначив нардеп.

На думку Тимчука, якщо наші чиновники йдуть на такі кроки і заперечують факт російської агресії і окупації – варто подумати про кримінальну відповідальність за таке заперечення.

Більше про урядовий план заходів з реінтеграції Донбасу читайте у інтерв'ю: Тимчук: Невизнання окупації Донбасу – це зрада України

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія АТО
Джерело: 24 Канал
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