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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Затоплені намети і грязюка – в таких умовах живуть українські бійці

16:12, сьогодні 647 Читать новость на русском

Невдовзі військові з 53-ї механізованої бригади попрямують у зону АТО. Проте намети, які слугують їм за житло, повністю залиті водою. Тому бійці просять допомогти їм з піддонами до наметів.

Про це у Facebook написав волонтер Юрій Мисягін із посиланням на прохання військових.

Бійці кажуть, що спати неможливо через вогогість. Машина, яка відкачує воду, від наметів військових не від'їжджає.

53-тя бригада декілька днів тому заїхала на полігон в селищі Черкаське на Дніпропетровщині. Армійці приїхали для бойового злагодження перед виходом на передову.

Люди зараз захворіють і їх у такому стані потім відправлять на передову в зону АТО. Ці бл*дські піддони щороку в цей час сняться волонтерам. Адже щороку там на полігоні одна і та ж проблема: "затоплюються намети військових", все керівництво полігону про це знає і щороку всім по*уй,
– мовиться у повідомленні волотнера.

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Теги: Україна Фотоновини АТО Збройні Сили України Волонтери
Джерело: 24 Канал
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