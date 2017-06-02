Затриманий екс-податківець Антипов не знайшов грошей на заставу

Затриманий екс-податківець Олександр Антипов чекатиме на суд у СІЗО, бо не знайшов грошей на заставу.

Головного податківця Луганщини часів Януковича триматимуть під вартою, бо він протягом п'яти днів не сплатив призначеної йому застави у 15 мільонів гривень. Таку міру запобіжного заходу обрав Печерський суд Києва, а пізніше збільшив розмір застави до 100 мільйонів гривень.

Кайданки екс-голові луганської податкової одягнули просто у залі суду.

Прокуратура підозрює Антипова в участі у злочинній організації. В його будівлі правоохоронці знайшли майже 4 мільйони доларів готівки.

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Окрім Антипова, під час масштабної операції 24 травня поліцейські затримали більше двох десятків податківців різного рангу по всій країні. Їм інкримінують участь у схемі, розробленій колишнім Міністром доходів та зборів Олександром Клименком. За версією правоохоронців, Україна через злочинні дії екс-податківців часів Януковича втратила майже 100 мільярдів гривень.