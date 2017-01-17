Завтра смог і туман пошириться на всю Україну, – синоптик

Синоптик Наталка Діденко назвала "винуватця" підозрілого смогу у Києві. За її словами, це спричинив антициклон Бригітта.

Більше того, за її даними, завтра цей антициклон розляжеться практично над Україною. Тому смоги і тумани ймовірні і в інших містах.

Не лякайтеся, з радіацією, про яку ви подумали, нічого спільного. Це просто такий вид туману, який утворюється при охолодженні приземного повітря, - запевнила синоптик.

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Що стосується температури, то найближчої ночі вона опуститься до -7-15 градусів, а вдень – до -2-7.

Окрім того, на крайньому півдні йтиме мокрий сніг та, можливо, навіть, дощ. У більшості областей переважатиме погода без опадів.

Нагадаємо, вранці 17 січня Київ оповив туман, а також люди скаржаться на запах гару, який помітили у столиці ще 16 січня ввечері.