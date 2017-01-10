Заяви Азарова спрямовані також і на українського споживача, – експерт

Заяви та дії Азарова спрямовані не тільки на російського, але й українського споживача. Вони матимуть певний ефект щодо тих українських громадян, хто підтримує колишніх представників Партії регіонів.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл, коментуючи заяву екс-прем’єра Азарова про створення "уряду у вигнанні".

Продовження гри з боку Азарова спрямовано не лише для пропагандистської діяльності всередині Росії, але й на підживлення інформаційного поля для тої категорії українських громадян, хто основну інформацію отримує з російських джерел. Це типові виборці навіть не "Опоблоку", а проросійської партії Рабіновича-Мураєва "За життя", яку сьогодні активно розкручує Москва,

– говорить політолог.

Водночас, на переконання Тараса Чорновола, екс-регіонали, які сьогодні переховуються за кордоном, вважають своїх колишніх соратників, що залишилися в Україні, зрадниками. За словами експерта, у колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва, який перебуває в Росії, може бути багато компрометуючої інформації щодо нинішніх представників "Опоблоку". Росія, вважає він, награвшись з "Опоблоком", перестала ним цікавитися, і починає робити ставку на нові проекти.

Нагадаємо, Микола Азаров заявив, що може сформувати український "уряд у вигнанні" після рішення районного суду Москви, який у грудні 2016 року "визнав" протести на Майдані "переворотом".