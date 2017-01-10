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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Заяви Азарова спрямовані також і на українського споживача, – експерт

22:44, сьогодні 213 Читать новость на русском
Москва хоче мобілізувати тих, хто підтримує колишніх
Москва хоче мобілізувати тих, хто підтримує колишніх "регіоналів" / 24 канал

Заяви та дії Азарова спрямовані не тільки на російського, але й українського споживача. Вони матимуть певний ефект щодо тих українських громадян, хто підтримує колишніх представників Партії регіонів.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл, коментуючи заяву екс-прем’єра Азарова про створення "уряду у вигнанні".

Продовження гри з боку Азарова спрямовано не лише для пропагандистської діяльності всередині Росії, але й на підживлення інформаційного поля для тої категорії українських громадян, хто основну інформацію отримує з російських джерел. Це типові виборці навіть не "Опоблоку", а проросійської партії Рабіновича-Мураєва "За життя", яку сьогодні активно розкручує Москва,
– говорить політолог.

Водночас, на переконання Тараса Чорновола, екс-регіонали, які сьогодні переховуються за кордоном, вважають своїх колишніх соратників, що залишилися в Україні, зрадниками. За словами експерта, у колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва, який перебуває в Росії, може бути багато компрометуючої інформації щодо нинішніх представників "Опоблоку". Росія, вважає він, награвшись з "Опоблоком", перестала ним цікавитися, і починає робити ставку на нові проекти.

Нагадаємо, Микола Азаров заявив, що може сформувати український "уряд у вигнанні" після рішення районного суду Москви, який у грудні 2016 року "визнав" протести на Майдані "переворотом".

Теги: Політика Україна Україна-Росія Микола Азаров Опозиційний блок Мураєв Євгеній Володимирович Вадим Рабінович
Джерело: 24 канал
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