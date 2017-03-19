Житель Щастя наїхав на військового і спричинив стрілянину

19 березня неподалік від Щастя чоловік намагався на авто без перевірки прорватися через блокпост.

Про це повідомили у прес-центрі Штабу АТО.

Чоловік під час проїзду блокпоста наїхав на сержанта та провіз його на капоті 5 метрів.

Впавши з капота сержант зробив попереджувальний постріл. Після того, як автомобіль не зупинився і продовжив рух, військовослужбовці застосували зброю,

– зазначили у прес-центрі.

Автомобіль отримав 6 кульових пробоїн. Водій не постраждав. Сержант через ДТП травмувався.

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