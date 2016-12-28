Жодного постаменту: На Кубі законодавчо заборонили зводити пам'ятники Фіделю Кастро

Національна асамблея народної влади Куби ухвалила закон, який забороняє встановлювати пам'ятники лідеру Кубинської революції Фіделю Кастро.

Такою була остання воля самого «Команданте».

Не будуть також називати на честь Фіделя Кастро й вулиці чи інші громадські місця, інформує Reuters.

Раніше про це оголосив теперішній кубинський лідер, брат Фіделя – Рауль Кастро.

Лідер революції відкидав будь-який культ особистості. І цього переконання дотримувався до останнього. Він наполягав, аби його іменем ніколи не називали інституції, площі, парки, вулиці чи будь-які інші публічні місця,

– заявив Рауль Кастро.

Нагадаємо, багаторічний кубинський лідер Фідель Кастро помер 25 листопада у віці 90 років.

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