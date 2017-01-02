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Журналіст розповів нові подробиці катастрофи "Титаніка"

15:31, сьогодні 2399 Читать новость на русском
Катастрофа
Катастрофа "Титаніка" / Getty Images

Сумнозвісний "Титанік" міг затонути зовсім не через зіткнення з айсбергом, а через пожежу.

Зокрема таку версію висунув журналіст Шенон Молоні, пише The Independent.

За його словами, після огляду фотографій, які було зроблено ще до виходу корабля з порту "Саутгемтон", можна зробити висновок, що пожежа стала єдиною причиною катастрофи "Титаніка", хоча раніше фахівці вже підтверджували факт загорання на кораблі.

На журналіст, зокрема, помітив, що внутрішню обшивку лайнера було вкрито сажею якраз в тому місці, де її пробив айсберг.

Відтак, на думку представника ЗМІ, пожежа почалася ще до виходу лайнера з порту у Белфасті, де його будували, і де він проходив випробування.

Як пише журналіст, у порту Саутгемптона, звідки "Титанік" відплив в Нью-Йорк, корабель спеціально повернули боком, який не постраждав від пожежі. Крім того, власники компанії знали про пожежу та наказали ні слова про це не говорити пасажирам.

Полум'я в результаті розжарило обшивку до 1000 градусів за Цельсієм, через що вона стала крихкою та не витримала зіткнення з айсбергом.

Таким чином, робить висновок Молоні, айсберг – не єдина причина катастрофи лайнера.

"Це був "ідеальний шторм" факторів, включно з вогнем, льодом і злочинною недбалістю", – підкреслив він.

Додамо, що за підсумками офіційного розслідування катастрофи, яку було представлено парламенту в 1912 році, аварію пояснили тим, що "Титанік" перетинав води з айсбергами на дуже великій швидкості.

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Теги: США Великобританія Катастрофа Історія
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