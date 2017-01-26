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Журналістку побили на мітингу прихильники мера на Донеччині

23:29, 25 січня 448 Читать новость на русском

Сьогодні, 25 січня, у Покровську Донецької області проходив мітинг на підтримку мера міста Руслана Требушкіна. На мітингу прихильники мера побили журналістку сайту DDK Олену Соболенко, яка останні кілька місяців висвітлювала діяльність мера.

Про це повідомляє прес-служба Покровського відділу поліції.

Олена з редакційним завданням від сайту відвідала мітинг, який організував мер на власну підтримку з залученням адмінресурсу. На мітингу були присутні кілька мерських активістів – Дмитро Верзилов, Ольга Квітка, Валентина Грицутіна та інші. Зі сцени мітингу Грицутіна висловила своє невдоволення матеріалами журналістки, а потім закликала присутніх людей напасти на Олену, тому що її журналістські матеріали розповідали про корупцію зі сторони мера.

Після цього натовп агресивних людей накинулася на дівчину, вдаривши її і розбивши техніку.

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Вони почали кричати і оточувати мене. Хтось схопив мене за капюшон, і ще кілька людей били мене по ногах і по обличчю. Поліція не відразу відреагувала, але потім все-таки підійшли поліцейські та дали мені можливість піти,
– розповіла журналістка.

За фактом події Соболенко написала заяву в поліцію.

"Народний" учитель (Грицутіна) не раз доводила свою неадекватність і погрожувала журналістам. Ось і сьогодні, виступаючи на мітингу, Грицутіна вказала натовпу на журналіста сайту і закликала до насильницьких дій. Розлючений натовп побіг в сторону журналістки. Відзначимо, що поліція стояла осторонь, поки представника 4-ої влади за об'єктивну і непроплачену інформацію штовхали і били. Через деякий час поліція все-таки спромоглася прийти на допомогу журналістці і відгородила її від божевільних "бабусь-тітушок", привезених Требушкіним,
– повідомляє сайт DDK.

Зазначимо, що проти Требушкіна відкрито дві кримінальних провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів та перевищення службових повноважень.

У грудні 2016 – січні 2017 року СБУ і обласна прокуратура проводили обшуки в Покровській міськраді і вдома у мера. Однак сам Требушкін свою провину заперечує і заявляє, що правоохоронці "виконують замовлення його політичних опонентів".

Теги: Україна журналісти Фотоновини Сутички Пікет Новини Донецька Поліція
Джерело: 24 Канал
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