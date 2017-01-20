Жванецький влучно пожартував про сьогодення росіян

Відомий гуморист Михайло Жванецький вдарив у два місця, які найбільше болять росіянам – у смертоносний "бояришнік" та бідність.

Гуморист вигадав рецепт, як позбутись росіянам звички вживати вбивчу суміш і стати багатими. Він запропонував продати Японії частину Курильських островів за великі гроші дати можливість росіянами пити горілку. Хоча, як видно, навіть такі жертви не допоможуть росіянам припинити вживати культовий напій. Повний випуск програми Вєсті Кремля дивіться тут

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