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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зрозуміло про важливе: позов України проти Росії в інфографіці

16:57, сьогодні 263 Читать новость на русском
Суд в Гаазі розглядає позов України проти Росії
Суд в Гаазі розглядає позов України проти Росії / Фото із соцмереж

Журналісти зобразили аргументи української сторони у позові проти Росії у Міжнародному суді ООН у зрозумілій інфографіці.

Інфографіку опублікувало видання "Слово і діло".

Першим пунктом звинувачення з боку української сторони є порушення росіянами Конвенції про боротьбу з тероризмом шляхом озброєння, фінансування та іншої підтримки збройних формувань, що підривають державний суверенітет України. Йдеться про бойовиків так званих "ЛНР", "ДНР" та "харківських партизан".

До списку найтрагічніших терактів, які Україна інкримінує Росії та проросійським бойовикам, зарахували: збиття Малазійського "Боїнга", обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, розстріл автобусу з цивільними біля Волновахи та вибух під час мирної ходи в Харкові.

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Україна також заявляє, що Росія порушує конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Зокрема, йдеться про утиски кримських татар та етнічних українців в окупованому Криму.

Нагадаємо, 6 березня в Міжнародному суді ООН в Гаазі почались слухання за позовом України проти Росії про застосування Міжнародної конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму, а також Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму.

Теги: Україна Війна на Донбасі Україна-Росія Суд Україна - Росія Тероризм ООН Політика
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