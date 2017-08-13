З'явилась інформація про кількість загиблих і постраждалих внаслідок наїзду авто у США

Внаслідок наїзду автомобіля у натовп протестувальників під час демонстрацій в американському місті Шарлотсвілль загинула щонайменше одна людина.

Цю інформацію вже підтвердив мер міста Майк Сігнер.

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I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home. — Mike Signer (@MikeSigner) 12 серпня 2017 р.

Як інформує AP, смерть людини внаслідок наїзду автомобіля підтвердили у місцевій лікарні Шарлотсвілля.

BREAKING: Hospital official says one dead, 19 injured after car plows into a group of protesters in downtown Charlottesville, Va. — The Associated Press (@AP) 12 серпня 2017 р.

Раніше у поліції повідомляли, що дехто з поранених перебуває у критичному стані.

За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждало щонайменше 19 осіб.

Увага! Відео містить сцени насильства!!!

Дивіться момент наїзду на натовп демонстрантів у Шарлотсвіллі:

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4 — Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 серпня 2017 р.

Нагадаємо, 12 серпня під час акцій протесту в американському місті Шарлотсвілль, що в штаті Вірджинія у натовп протестувальників на шаленій швидкості влетів автомобіль.



На відео видно, що після наїзду водій, дав задній хід. Інформації про його затримання поки немає. Поліція оточила місце аварії.