З'явилась інформація про кількість загиблих і постраждалих внаслідок наїзду авто у США

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Внаслідок наїзду автомобіля у натовп протестувальників під час демонстрацій в американському місті Шарлотсвілль загинула щонайменше одна людина.
Цю інформацію вже підтвердив мер міста Майк Сігнер.
Дивіться також: Наїзд на демонстрантів у Шарлотсвіллі: що відбувається на місці трагедії
Як інформує AP, смерть людини внаслідок наїзду автомобіля підтвердили у місцевій лікарні Шарлотсвілля.
Раніше у поліції повідомляли, що дехто з поранених перебуває у критичному стані.
За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждало щонайменше 19 осіб.
Увага! Відео містить сцени насильства!!!
Дивіться момент наїзду на натовп демонстрантів у Шарлотсвіллі:
Нагадаємо, 12 серпня під час акцій протесту в американському місті Шарлотсвілль, що в штаті Вірджинія у натовп протестувальників на шаленій швидкості влетів автомобіль.
На відео видно, що після наїзду водій, дав задній хід. Інформації про його затримання поки немає. Поліція оточила місце аварії.