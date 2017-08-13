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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилась інформація про кількість загиблих і постраждалих внаслідок наїзду авто у США

23:23, 12 серпня 334 Читать новость на русском
Автомобіль на шаленій швидкості в'їхав у натовп протестувальників
Автомобіль на шаленій швидкості в'їхав у натовп протестувальників / Getty images

Внаслідок наїзду автомобіля у натовп протестувальників під час демонстрацій в американському місті Шарлотсвілль загинула щонайменше одна людина.

Цю інформацію вже підтвердив мер міста Майк Сігнер.

Дивіться також: Наїзд на демонстрантів у Шарлотсвіллі: що відбувається на місці трагедії

Як інформує AP, смерть людини внаслідок наїзду автомобіля підтвердили у місцевій лікарні Шарлотсвілля.

Раніше у поліції повідомляли, що дехто з поранених перебуває у критичному стані.

За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждало щонайменше 19 осіб.

Увага! Відео містить сцени насильства!!!

Дивіться момент наїзду на натовп демонстрантів у Шарлотсвіллі:

Нагадаємо, 12 серпня під час акцій протесту в американському місті Шарлотсвілль, що в штаті Вірджинія у натовп протестувальників на шаленій швидкості влетів автомобіль.

На відео видно, що після наїзду водій, дав задній хід. Інформації про його затримання поки немає. Поліція оточила місце аварії.

Теги: Аварії та ДТП Жертви США
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