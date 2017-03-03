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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явились нові подробиці у справі Романа Насірова

14:23, сьогодні 625 Читать новость на русском

Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що вже складено протокол затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Упродовж 72 годин підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

Прокурор Антикорупційної прокуратури запевнив, що є всі докази для передачі справи до суду. Під час розгляду звинувачення прокуратура вимагатиме, щоб Насірова взяли під варту та відсторонили від посади.

Слідчі дії не можуть активно проводитись через стан здоров'я Насірова. Наразі медики констатували у підозрюваного інфаркт. Артем Ситник зазначив, що у випадку виявлення симуляції до відповідальності притягнуть і медиків, і самого Насірова.

Читайте також: Ситник розповів цікаві деталі, як детективи НАБУ шукали Насірова

Нагадаємо, що стан здоров'я очільника фіскальної служби різко погіршилось після обшуків НАБУ у відомстві.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров Київська прокуратура Артем Ситник арешт
Джерело: 24 Канал
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