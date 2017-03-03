З'явились нові подробиці у справі Романа Насірова

Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що вже складено протокол затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Упродовж 72 годин підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

Прокурор Антикорупційної прокуратури запевнив, що є всі докази для передачі справи до суду. Під час розгляду звинувачення прокуратура вимагатиме, щоб Насірова взяли під варту та відсторонили від посади.

Слідчі дії не можуть активно проводитись через стан здоров'я Насірова. Наразі медики констатували у підозрюваного інфаркт. Артем Ситник зазначив, що у випадку виявлення симуляції до відповідальності притягнуть і медиків, і самого Насірова.

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Нагадаємо, що стан здоров'я очільника фіскальної служби різко погіршилось після обшуків НАБУ у відомстві.