10 іранських інструкторів ліквідовані в Україні, – ЗМІ

В Україні вже загинули щонайменше 10 іранських інструкторів, які консультували російських військових щодо запуску дронів.

Про це пише ЗМІ з посиланням на офіційну особу з України, яка залишилася анонімною.

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Загалом відомо, що 10 іранців, які навчали російських окупантів поводженню з дронами, були знищені Силами оборони України. Росіяни доставили іранських інструкторів на територію тимчасово окупованих Херсонської області та Криму для запуску дронів-камікадзе Shahed-136 та навчання російських окупантів поводженню з ними.

Ще 20 жовтня Білий дім підтвердив дані про розміщення в тимчасово окупованому Криму іранських інструкторів для допомоги військовим РФ із безпілотниками.

Інструктори "безпосередньо відстежують запуски безпілотників по українських цивільних об'єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі".

Іран умисно допомагає Кремлю у війні

Росія не здатна здолати Україну у війні власними силами, тож вона користується допомогою Білорусі та Ірану. За даними, якими володіють слідчі СБУ, можна стверджувати, що Іран, а також його оборонно-промисловий комплекс діють на користь Росії. Вони допомагають Кремлю продовжувати повномасштабну війну, яку він сам почав.

В Інституті з вивчення війни спробували відповісти на питання, чому Іран допомагає Росії. Укладачі звіту вважають, що Росію та Китай Іран вважає своїми стратегічними партнерами. Тими, хто буцімто допоможе повалити верховенство США. Й оскільки Україна продовжує успішно протистояти російській агресії, то Іран допомагає Кремлю.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не хоче мати контактів з Іраном, оскільки країна продовжує постачати дрони в Росію. У ЗМІ з'явилась інформація про нову партію безпілотників, а також ракети. Відтак дипломат закликав ввести санкції проти Ірану.

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