США так живуть останні 30 років: якими були 100 днів президентства Трампа

Перші 100 днів президентства Дональда Трампа стали фундаментальними для формування нової політики США. Це лише початок, у якому головним рішенням стала глибока конфронтація з Китаєм.

Багато кроків нової адміністрації були спрямовані саме на це протистояння. Запровадження тарифів заклало основу подальших дій. Більше 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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На які країни була зосереджена увага Трампа

За цей період відбувся кардинальний розворот зовнішньополітичної уваги США в бік Азії. Усі наступні дії Білого дому – від спроб замирити Росію з Україною до ідеї виведення військ із Близького Сходу й навіть з Європи – відображали бажання зосередити ресурси саме на азійському напрямку. І хоча не можна виключати непередбачуваних обставин, нова адміністрація чітко заявила про свій намір перебудувати політику відповідним чином.

Ці 100 днів були потрібні для того, щоб закласти основу масштабної політичної та економічної перебудови. Запровадження тарифів було лише першим етапом. Надалі їх планують адаптувати й калібрувати, аби зробити ці заходи максимально ефективними проти Китаю.

Трамп передусім прагне скоротити державний апарат і видатки,

– наголосив Ярослав Божко.

Тобто американський лідер хоче зменшити роль держави в економіці та державні витрати. Це цілком відповідає попереднім республіканським адміністраціям, а тепер – нинішній і Трампу. Саме на гаслах бізнесової Америки він здобув перемогу на виборах.

Тарифні заходи проти Китаю й інших країн не були джерелом доходу – радше це був інструмент тиску. Ба більше, на початковому етапі вони могли створити труднощі для американських компаній, зокрема через потребу змінювати виробничі ланцюги й підрядників.

Усі джерела фінансування знаходяться у США, тобто зменшення ролі держави в житті американського суспільства. Це типова динаміка американської політики: демократи зазвичай збільшують роль держави, видатки, розширюють соціальні програми, централізують управління. Водночас республіканці, приходячи до влади, все скорочують. У такому тандемі США живуть уже близько 30 років.