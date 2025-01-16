"Вітання для Путіна і Трампа": політолог оцінив 100-річну угоду про партнерство з Британією

Україна та Велика Британія підписали сторічну угоду про стратегічне партнерство. Володимир Зеленський заявив, цей документ є новим рівнем у відносинах між країнами.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу підкреслив стратегічну важливість цієї угоди. Насамперед, вона демонструє довгострокові плани співпраці, які можуть стати прикладом для інших партнерів.

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Приклад для партнерів

Варто зауважити, що угода передбачає не лише підтримку України. Велика Британія також зацікавлена у тісній співпраці з нашою державою та реалізації спільних проєктів. Фактично країни-підписантки віддають належне одна одній

Я думаю, що було б непогано, щоб ця угода стала прикладом для інших країн, тому що тут йдеться і про термін, і про певну складову цієї угоди. Вона показує, що Велика Британія зацікавлена в нас не менше, ніж ми зацікавлені у Великій Британії,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Політолог пояснив, що другий важливий аспект угоди – її символічне значення. Це сигнал ворогам, так і партнерам України. Зокрема, це "вітання" Росії та Дональду Трампу.

Україна – не самотня

Це демонстрація того, що Україні треба допомагати, що Україна не залишається самотньою у тій ситуації, яка зараз склалася. Трамп також повинен врахувати, що Україна – це не просто географічний центр Європи. На сьогодні це центр геополітики,

– додав Рейтерович.

Він додав, що угода спонукає до укладання схожих партнерств. Це може допомогти створити різні інші союзи, які не суперечать інтеграції до Європейського Союзу чи НАТО. Натомість вони надають Україні додаткові можливості й силу для вирішення важливих питань.