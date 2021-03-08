Зрубають тисячу 100-річних дубів для шпилю: як реконструюватимуть Нотр-Дам

У Франції продовжують реконструкцію одного з найдавніших соборів світу – Нотр-Дам де Парі, де сталася пожежа у 2019 році. Для ремонту шпилю будівлі використають близько 1 тисячі 100-річних дубів.
Джерело:France Bleu
Від сьогодні, 8 березня, у Франції почнуть рубати 100-річні дуби для поновлення собору. Загалом їх має бути близько 1 тисячі.
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Яка деревина потрібна для відновлення Нотр-Даму
Загалом, тисяча дубів будуть відібрані у декількох регіонах Франції для використання у реконструкції шпилю собору Нотр-Дам де Парі,
– мовиться у повідомленні.
Вісім перших дубів з лісу Берсе вже обрали для реконструкції шпиля собору Паризької Богоматері. Їх зрубають протягом цього тижня на північному заході Франції. Потім деревину мають просушити. Це за оцінками експертів займе близько 1 – 1,5 року.
Дуби відбирали через їхню виняткову якість. Крім поважного віку, вони мають понад 40 метрів у висоту та у діаметрі більше за 1 метр.
Решту дерев експерти ще відшукують. Їх будуть рубати у публічних та приватних лісах. Через це до відомства поступило багато заявок на постачання дубової деревини для собору від приватних осіб.
Коротко про пожежу у соборі
- Пожежа у Нотр-Дамі почалась 15 квітня 2019 року надвечір. В результаті обвалився шпиль та дах споруди.
- Вогонь приборкували майже 9 годин.
- За даними слідства, осередок займання розташовувався у центрі даху собору неподалік основи славнозвісного шпилю.
- Реконструкцію розпочато, проте у соборі залишаються "критичні" точки конструкції, які теж можуть обвалитися.
- Загальна вартість відновлення храму попередньо оцінили в 1 мільярд євро.
- У грудні 2020 року у соборі вже провели перший концерт.