"100 російських БпЛА за цю ніч": Зеленський відреагував на атаку по Україні та показав наслідки

Російські війська в ніч проти 30 квітня вкотре тероризували Україну та її населення. Під ударом ворожих сил опинилася низка регіонів.

Окупанти запустили понад сотню ударних дронів за цю ніч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Президент показав моторошні наслідки нічного терору.

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Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні

Цієї ночі від атаки противника постраждали Харків, Дніпро, Добропілля та інші наші міста й громади.

Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – "Шахеди",

– зазначив президент.

У Харкові внаслідок двох хвиль ударів поранені понад 45 людей, і серед них двоє дітей. Наймолодшому постраждалому лише 5 років. Усім надають медичну допомогу, а на місцях продовжуються рятувальні роботи.

Президент повідомив, що внаслідок атаки постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього – 13 цивільних локацій у місті.

Нічна атака по Дніпру забрала життя однієї людини. Зеленський висловив співчуття рідним. Також він зазначив, що ще одна людина зазнала поранень. Під ворожим ударом теж опинилася цивільна інфраструктура.

У Добропіллі окупанти влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина.

Наслідки нічної атаки дронами по Україні / Фото ДСНС

Лідер України підкреслив, що протягом всього ранку у небі над Україною продовжують літати російські дрони.

"І так – щодня", – наголосив він.

Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі,

– зазначив гарант.

Він підкреслив, що Україні необхідні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту людей, щоб зробити цей повітряний терор Росії неможливим.

"Дякую всім, хто підтримує Україну та українців у цей час, усім, хто готує нові санкції проти Росії за затягування війни й оборонні пакети для України заради захисту життя", – резюмував Зеленський.