"100 тисяч гривень за відставку": Разумков звернувся до правоохоронців

Дмитро Разумков попросив антикорупційні органи перевірити чутки, що голоси депутатів за деякі відставки начебто намагаються купити. За словами спікера, мовиться про 50, 70 та навіть 100 тисяч гривень.

Разумков наголосив, що він не зовсім розуміє, хто може вести такі розмови. Водночас вони шкодять діяльності та іміджу Верховної Ради.

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Я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але я б хотів звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все ж таки взяли цю інформацію,

– наголосив Разумков.

Спікер зауважив: він сподівається, що правоохоронці спростують чутки.

Сутичка Разумкова та Арахамії

Нещодавно у прямому ефірі спалахнула сутичка між Разумковим та керівника фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Причиною стало те, що Разумков направив законопроєкт про олігархів для оцінки Венеційській комісії.

Арахамія зауважив, що у нього з Разумковим "гарні добросусідські відносини". Водночас керівник "слуг" нагадав: спікер – це посада, на яку делегують, а не обирають. Він закликав завжди це пам'ятати.

Я маю на увазі, що у нас достатньо в одній фракції голосів, щоб висунути спікером будь-яку людину. Офіційно, виходить, ми його вибираємо, але фактично виглядає ну,

– пояснив Арахамія

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