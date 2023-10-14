США повідомили про постачання КНДР боєприпасів до Росії: чому Вашингтон пішов на такий крок

Днями представництво США при ООН повідомило, що Росія отримала від КНДР 1000 контейнерів з військовим обладнанням. Адміністрація Джозефа Байдена використала цей факт для того, щоб підкреслити проблеми глобальної безпеки.

Такою думкою із 24 Каналом поділився голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він вважає, що офіційне оприлюднення Вашингтоном розвідувальних даних щодо допомоги КНДР є меседжем республіканській партій з акцентом на глобальності демократично-авторитарно протистояння.

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Що означає публікація розвідданих

Важливо пам'ятати, що демократична партія традиційно виступає за мультилатералізм (взаємодії з багатьма країнами – 24 Канал) багато у зовнішній політиці, водночас республіканці часто схильні до ізоляціонізму, ставлячи на перше місце суто американські інтереси.

"Це повідомлення (про снаряди КНДР – 24 Канал) значною мірою спрямовано на трампістську авдиторію. Адже прихильники Дональда Трампа наполягають, що у США є лише одна зовнішньополітична загроза, якій варто приділяти увагу, і це – Китай", – пояснив політолог.

Ярослав Божко про розвіддані щодо КНДРівської допомоги Росії: дивіться відео

Однак сьогодні ми маємо ситуацію, коли КНДР впливає на війну в Європі, Росія передає Китаю технологію виробництва підводних човнів, на Україну летять іранські дрони, а сама Україна отримує зброю від Марокко чи Пакистану.

Відповідно, офіційною публікацію розвідданих про 1000 контейнерів Білий Дім намагається довести республіканцям, що розділення політики на "європейську" і "азіатську" вже неактуальне. Адміністрація Байдена акцентує на тому, що всі світові події є ланками одного протистояння, і вісь зла вже починає діяти попри те, що не є досить стійкою.

Протистояння (демократій і авторитарних країн) вже стало почалося. Поки що трампісти не хочуть визнавати його глобальність, але де-факто воно вже є таким,

– переконаний Божко.

Що відомо про боротьбу республіканців та демократів