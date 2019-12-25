100 мільярдів заощаджень та 4 мільйони торгів: 4 роки роботи ProZorro у цифрах

Державна система публічних закупівель ProZorro працює вже 4 роки. За цей час вона заощадила країні близько 100 мільярдів гривень.

Загальна кількість торгів з часу запуску системи склала понад 4 мільйони, повідомляє ProZorro.

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В окермих областях система закупівель сприяла заощадженню мільярдів гривень:

Київська область – 45,5 мільярда;

Львівська область – 5,7 мільярда;

Дніпропетровська область – 5,1 мільярда;

Харківська область – 4,5 мільярда;

Одеська область – 3,8 мільярда.

У цих областях більша кількість державних установ і відповідно більше закупівель. Нині у системі ProZorro працюють усі державні установи та понад 200 тисяч підприємців.

Близько 90% зареєстрованих підприємств в Prozorro – малий та середній бізнес. Це найбільший відсоток участі такого бізнесу у закупівлях серед європейських країн.

Щомісяця в системі з'являється 3-5 тисяч нових постачальників. За цей рік в системі зареєструвалося більше ніж 50 тисяч підприємців.

Що відомо про систему ProZorro?ProZorro системна реформа тендерного процесу в електронних публічних та державних закупівлях в Україні. У грудні 2015 року систему передали державі та перейменували у ДП "Прозорро".