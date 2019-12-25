17:32
25 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 грудня
      Вєсті.UA: Танки для України від Вакарчука. "Тіктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:06, 24 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      100 мільярдів заощаджень та 4 мільйони торгів: 4 роки роботи ProZorro у цифрах

      58 Читать новость на русском
      За 4 роки система ProZorro зекономила державі 100 мільярдів гривень / prostir.ua

      Державна система публічних закупівель ProZorro працює вже 4 роки. За цей час вона заощадила країні близько 100 мільярдів гривень.

      Загальна кількість торгів з часу запуску системи склала понад 4 мільйони, повідомляє ProZorro.

      До слова: Бізнес-центр в Одесі і будинок під Києвом: що продає на ProZorro Фонд гарантування вкладів

      В окермих областях система закупівель сприяла заощадженню мільярдів гривень:

      • Київська область – 45,5 мільярда;
      • Львівська область – 5,7 мільярда;
      • Дніпропетровська область – 5,1 мільярда;
      • Харківська область – 4,5 мільярда;
      • Одеська область – 3,8 мільярда.

      У цих областях більша кількість державних установ і відповідно більше закупівель. Нині у системі ProZorro працюють усі державні установи та понад 200 тисяч підприємців.

      Близько 90% зареєстрованих підприємств в Prozorro – малий та середній бізнес. Це найбільший відсоток участі такого бізнесу у закупівлях серед європейських країн.

      Щомісяця в системі з'являється 3-5 тисяч нових постачальників. За цей рік в системі зареєструвалося більше ніж 50 тисяч підприємців.

      Що відомо про систему ProZorro?ProZorro системна реформа тендерного процесу в електронних публічних та державних закупівлях в Україні. У грудні 2015 року систему передали державі та перейменували у ДП "Прозорро".

      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні
      59063
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ProZorro
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Закони, які змінять життя українців у 2020 році
      Ірина Поліщук 9
      сьогодні , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 697
      24 грудня , 07:30 Зима, мороз та алергія: як вона проявляється на холод та як вберегтись
      678
      сьогодні , 11:00 Найкращі музичні альбоми 2019 року від світових та українських виконавців
      Олена Булан 400
      сьогодні , 10:00 Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло
      Анастасія Кушпіт 453
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук