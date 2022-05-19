12 лютого ЗМІ писали, чи вторгнеться Росія в Україну, 16 травня – навпаки, – Зеленський
Володимир Зеленський відзначив, що після 24 лютого світ принципово по-іншому оцінює потенціал України. Президент показав це на прикладі двох статей.
Так, президент, виступаючи перед студентами ВНЗ, згадав про дві статті "Форбс". У першій заголовок від 12 лютого – "чи вторгнеться Росія в Україну", а від 16 травня – "чи вторгнеться українська армія в Росію".
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Настрої світу змінились
Глава держави зауважив, що після 24 лютого нам вже багато чого вдалося. Світ почав дивитись інакше на ситуацію в нашому регіоні і на співвідношення сил.
Але важливо, що ми самі думаємо про себе. Що наші люди відчувають про нашу державу,
– відзначив президент.
Заголовки статей, про які говорить Зеленський
Боротьба відкриває можливості
Зеленський зауважив, що для нашої країни зараз абсолютно особливий час. Мільйони українців зараз виборюють право на життя і свободу для нашого народу. Це, своєю чергою, відкриває простір можливостей.
За словами президента, наша країна зараз перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо. Зараз ми можемо свідомо переформатувати наше життя.
Яка зараз ситуація на фронті
- Активні бойові дії тривають на Сході України. Росіяни не полишають спроб захопити Донецьку та Луганську області. Тому вони безперестанку обстрілюють регіон.
- Однак ЗСУ дають потужну відсіч окупантам. Лише за минулу добу, 18 травня, українські воїни відбили 16 атак ворога. Внаслідок чого знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів росіян.
- З Харківщини окупантів відтісняють. Після початку контрнаступу, тобто з 5 травня, ЗСУ звільнили від російських загарбників вже 23 населені пункти на Харківському напрямку.
- При цьому Росія не припиняє обстрілювати Чернігівську та Сумську області. Так вони хочуть відволікти наші сили від основних напрямків. На Сумщині навіть кілька разів намагались прорвати кордон.
До теми – "Чи буде ЗСУ вторгатися в Росію?": як змінилися настрої світу щодо війни в Україні: