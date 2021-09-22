12 пострілів у помічника президента – ось ціна змін, – Зеленський в ООН

Свій виступ на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський розпочав із заяви про замах на життя свого першого помічника. Політик назвав це ціною змін в країні.

Зеленський розповів про десятки дзвінків о третій годині ночі

Президент зізнався, що кожна ніч перед виступом на Генасамблеї ООН для нього є безсонною. У 2019 році це було хвилювання, а у 2021 році главу держави серед ночі розбудили дзвінки з терміновою новиною.

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Третя година ночі. Десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснили замах. 12 пострілів, 3 влучили у водія – ось вам ціна змін в державі та реформ,

– заявив Зеленський.

Політик додав, що цьогорічний виступ буде нетиповим в ООН, проте корисним. "Пора прокинутися. Україна зробила це давно і відтоді не засинала".

Зеленський заявив, що нападники на Шефіра обов'язково понесуть відповідальність. Одразу після виступу в ООН президент вирушить до Києва.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: відео

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