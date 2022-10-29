12 тисяч повинні були захищати Калінінград: ЗСУ повністю розбили 11 армійський корпус

Воїни ЗСУ повністю розбили 11 армійський корпус, завданням якого було захищати Калінінград. Водночас коли у Кремля все почало особливо "йти за планом", військових забрали на війну в Україну.

За даними ЗМІ, 11 армійський корпус Росія сформувала ще 6 років тому. За задумом, він мав стати російським "козирем" у випадку глобальної війни.

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Водночас українські воїни оперативно знищили загарбників. Наразі Калінінградська область залишилася абсолютно без захисту. Загроза, яку регіон становив для сусідніх країн, раптом зникла.

До початку повномасштабної війни у Калінінграді були 12 тисяч військових. Вони мали близько сто танків Т-72, декілька сотень БТР, гаубиці та ракети.

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Саме 11 армійський корпус становив загрозу для країн Балтії. НАТО уважно стежило за тим, як Росія нарощує сили у Калінінграді.

Перекинули 11 армійський корпус в Україну неподалік від Харкова. У серпні 2022 року для військових з Калінінграда почалися часи від'ємного успіху. Деякі батальйони довелося скоротити до однієї десятої від початкових показників.

Станом на осінь 11 армійський корпус постраждав сильніше, аніж більшість російських формувань.

11-й армійський корпус мав захищати Калінінград і загрожувати східному фронту НАТО. Тепер не може ні того, ні іншого,

– мовиться у повідомленні ЗМІ.

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