Атака "Шахедами" вночі, удари по Краматорську та Слов'янську: хронологія 1215 дня війни

В Україні 22 червня триває 1215 день повномасштабного вторгнення Росії. Ворог не припиняє атакувати українські міста з повітря, а наші захисники мужньо стримують окупантів на фронті та завдають їм ударів у відповідь.

Що відбувалося у новий день великої війни, які були головні події в Україні та на міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.

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