Атака "Шахедами" вночі, удари по Краматорську та Слов'янську: хронологія 1215 дня війни
В Україні 22 червня триває 1215 день повномасштабного вторгнення Росії. Ворог не припиняє атакувати українські міста з повітря, а наші захисники мужньо стримують окупантів на фронті та завдають їм ударів у відповідь.
Що відбувалося у новий день великої війни, які були головні події в Україні та на міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.
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У ВМС ЗСУ написали, що: в Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухалися з протоки Босфор. Російські загарбники обстріляли Слов'янськ та Краматорськ 21 червня. Вадим Філашкін розповів про наслідки ворожого удару. У Слов'янську загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки, По Краматорську окупанти також завдали ударів, зокрема по житловому будинку та промисловій зоні. Станом на 00:10 22 червня відомо про 1 пораненого, але під завалами ще лишається людина. Рятувальні роботи тривають. "Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день", – підсумував Філашкін. Він закликав українців евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів нашої країни. Джерела ZN.UA повідомляють, що співвласник "Квартал 95" бізнесмен Тимур Міндіч, який виїхав з України, планує провести зустріч із віцепрем’єром – міністром національної єдності Олексієм Чернишовим, який також раніше покидав країну. Він спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював, Аргументом для повернення Чернишова до України може стати обіцянка того, що справа, яка є проти нього в НАБУ, буде за схемою Татарова передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Таким чином Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв'язку із розслідуванням НАБУ. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що цей місяць стане важливим для України. Місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації, повного залучення дипломатії з метою наближення справедливого та стійкого миру для України, Сибіга зазначив, що ключовим завданням є обмеження здатності Росії виробляти засоби терору. За його словами, зараз дипломатична система мобілізує всі зусилля напередодні важливих заходів. Зокрема це стосується самітів ЄС і НАТО, які відбудуться вже наступного тижня. Наступний місяць має стати місяцем тиску на Росію. Санкційного тиску. Прийняття нових санкційних пактів – як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів. Якщо Путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемир'я, відкидають все – вони мають зазнати руйнівних економічних ударів. Наголошую – руйнівних, Йдеться насамперед про зниження стелі ціни на російську нафту, посилення вторинних санкцій, закриття шляхів обходу обмежень та доступу Росії до компонентів для зброї. Увечері 21 червня DeepState оновили мапу бойових дій, що базується на їх OSINT-аналітиці – аналізі даних з відкритих джерел. За їх даними, росіяни змогли просунутися біля 4 населених пунктів. Усі вони розташовані у Донецькій області. Йдеться про Торецьк, Григорівку, Івано-Дар'ївку та Верхньокам'янське.
Ситуація в морях на ранок
Росіяни вдарили по Слов'янську та Краматорську
– розповів голова ОВА.
Росіяни атакували Краматорськ та Слов'янськ на Донеччині / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна
Через атаку є загиблий та поранені / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна
Міндіч хоче зустрітися з Чернишовим у Лондоні, щоб попросити його повернутися, – ЗМІ
– мовиться в повідомленні.
Сибіга анонсував "місяць тиску на Росію"
– підкреслив глава МЗС.
– заявив міністр закордонних справ.
Окупанти просунулися біля 4 населених пунктів, – DeepState
У ВМС ЗСУ написали, що:
в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
в Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухалися з протоки Босфор.
Російські загарбники обстріляли Слов'янськ та Краматорськ 21 червня. Вадим Філашкін розповів про наслідки ворожого удару.
У Слов'янську загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки,
По Краматорську окупанти також завдали ударів, зокрема по житловому будинку та промисловій зоні. Станом на 00:10 22 червня відомо про 1 пораненого, але під завалами ще лишається людина. Рятувальні роботи тривають.
"Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день", – підсумував Філашкін. Він закликав українців евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів нашої країни.
Джерела ZN.UA повідомляють, що співвласник "Квартал 95" бізнесмен Тимур Міндіч, який виїхав з України, планує провести зустріч із віцепрем’єром – міністром національної єдності Олексієм Чернишовим, який також раніше покидав країну.
Він спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював,
Аргументом для повернення Чернишова до України може стати обіцянка того, що справа, яка є проти нього в НАБУ, буде за схемою Татарова передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Таким чином Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв'язку із розслідуванням НАБУ.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що цей місяць стане важливим для України.
Місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації, повного залучення дипломатії з метою наближення справедливого та стійкого миру для України,
Сибіга зазначив, що ключовим завданням є обмеження здатності Росії виробляти засоби терору. За його словами, зараз дипломатична система мобілізує всі зусилля напередодні важливих заходів. Зокрема це стосується самітів ЄС і НАТО, які відбудуться вже наступного тижня.
Наступний місяць має стати місяцем тиску на Росію. Санкційного тиску. Прийняття нових санкційних пактів – як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів. Якщо Путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемир'я, відкидають все – вони мають зазнати руйнівних економічних ударів. Наголошую – руйнівних,
Йдеться насамперед про зниження стелі ціни на російську нафту, посилення вторинних санкцій, закриття шляхів обходу обмежень та доступу Росії до компонентів для зброї.
Увечері 21 червня DeepState оновили мапу бойових дій, що базується на їх OSINT-аналітиці – аналізі даних з відкритих джерел.
За їх даними, росіяни змогли просунутися біля 4 населених пунктів. Усі вони розташовані у Донецькій області. Йдеться про Торецьк, Григорівку, Івано-Дар'ївку та Верхньокам'янське.