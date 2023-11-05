Росіяни "Іскандером" завдали удару по 128 бригаді на Запоріжжі: все, що відомо про трагедію

У Запорізькій області 3 листопада сталася трагедія. Російські окупаційні сили завдали ракетного удару по місцю зосередження 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Унаслідок удару росіян загинули бійці 128 бригади, а також поранено цивільних. 24 Канал розповідає, що відомо про трагедію на Запоріжжі.

До теми Будуть з'ясовані всі обставини, – Умєров про удар по військових 128-ї бригади

У ЗСУ підтвердили втрати

У ЗСУ повідомили, що 3 листопада на Запорізькому напрямку російські військові завдали ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.

Ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці.

Також поранень різного ступеня важкості зазнали й місцеві мешканці. Наразі триває з'ясування обставин.

На трагедію відреагували Зеленський та Умєров

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів по бійцях 128 бригади та цивільних. Він назвав це трагедією, якої можна було б уникнути.

Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку,

– наголосив голова держави.

Зеленський повідомив про відкрите кримінальне провадження та початок розслідування. Наразі тривають відповідні заходи, аби зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. Український лідер наголосив, що рідні та близькі загиблих й суспільство загалом мають отримати чесні відповіді за результатами розслідування.

Міністр оборони України Рустем Умєров теж відреагував на трагедію, що сталася у Запорізькій області. Він заявив, що будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося.

Глава Міноборони доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.

Наш ворог – підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів,

– зазначив він.

Звільняли Херсонщину: що відомо про 128 бригаду

128 бригада – це з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування "Захід". Штаб бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.

Бригада обороняла Україну з 2014 року, коли російські військові розпочали війну в Луганській та Донецькій областях.

Восени 2022 року воїни 128 бригади брали участь у звільненні Херсонської області. Також бригада тримала оборону на Бахмутському напрямку. У 2023 році бійці звільнили Лобкове й П'ятихатки на Запорізькому напрямку.

У березні 2023 року Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня двох військових 128 Закарпатської бригади. Наприкінці 2022 року президент нагородив відзнакою "За мужність і відвагу" 15 батальйон бригади.

4 листопада 2023 року у селищі Середнє вшанували пам'ять воїнів 128 бригади, які загинули у 2022 – 2023 роках. За мужність та відвагу посмертно нагородили 50 військовослужбовців.

Більше деталей про трагедію зі 128 бригадою

Командир добровольчого батальйону "Сонечко" Руслан Каганець з позивним "Комендант" повідомив деталі трагедії. За його словами, росіяни атакували 128 бригаду під час нагородження на честь дня ракетних військ.

Боєць розповів, що військових зібрали, вишикували, після чого росіяни завдали удару. За його словами, є загиблі офіцери. Руслан Каганець повідомив про 22 загиблих воїнів.

Боєць зі сусідньої бригади з позивним "Каспер" теж розповів про трагедію. Він розкритикував рішення провести нагородження у прифронтовому селі, де часто прилітає.

Він заявив, що, окрім військових, є також загиблі серед цивільного населення.

Жителів Закарпаття просять утриматися від розважальних заходів

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита зробив заяву у зв'язку з трагедією зі 128 бригадою.

Він попросив усіх жителів регіону утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо.

За його словами, після офіційної інформації та з дозволу 128 ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів.

Також Микита повідомив, що 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори.

Наші герої живі до тих пір, поки живе пам'ять про них і їхні подвиги,

– написав глава ОВА.

Совок та некомпетентність: як реагують українці

Український активіст Сергій Стерненко відреагував на трагедію. Він розкритикував рішення нагородити бійців на прифронтовій території.

"Шикування на прифронтових територіях. Розміщення особового складу в одній будівлі. Або навіть у казармах на ППД. Командування, яке піхоті малює стрілочки на мапі, опускаючись з управління корпусом до управління відділенням.

Та багато інших проявів совкового ідіотизму, некомпетентності та злочинного пофігізму, від чого гинуть наші військові. Вже було багато таких історій. На жаль. Без системних змін таких історій буде ще більше", – написав активіст.

Користувачі фейсбуку та інстаграму також висловлюють обурення через трагедію з бійцями 128 бригади.

Реакція мережі на трагедію / Скриншоти

Унаслідок удару загинув ексголовний військком Хмельниччини

"Українська правда" інформує, що внаслідок атаки Росії загинув колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Володимир Возний.

Він був нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області.

Інформація про загибель Возного з'явилася ще 3 листопада, коли й відбувся удар росіян. На момент загибелі йому було 45 років.

Після атаки загинув Дмитро "Таксист" Мілютін

Під час атаки також трагічно загинув уродженець Виноградова Закарпатської області Дмитро Мілютін. Виняткову хоробрість і самовідданість Мілютін продемонстрував, коли у 2014 році пішов добровольцем в АТО та активно брав участь у боях за Дебальцеве. За свою відвагу у 2015 році його нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Окрім військової служби, Мілютін також відігравав важливу роль у своїй громаді. Зокрема, він був депутатом виконавчого комітету міської ради та очолював громадську організацію "Ветерани бойових дій Виноградівщини".

З початком повномасштабного вторгнення Мілютін знову самовіддано зголосився і взяв на себе відповідальність командира артилерійського взводу. Однак його самовідданість і жертовність були зустрінуті трагедією 3 листопада 2023 року, коли він став жертвою російського ракетного обстрілу в селі Зарічне, що в Запорізькій області. На момент смерті Мілютіну було 43 роки.



Дмитро "Таксист" Мілютін загинув на фронті / Фото з фейсбук-сторінки Виноградівської міської ради

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко також висловився, щодо загибелі військового. Він наголосив, що "Таксист" був одним з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни.